Нардеп Яценко залишив уманських волонтерів без приміщення – Ситник

Деталі

За її словами, Яценко вивіз з приміщення, де були волонтери, усе майно та закидав образами представників організації.

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“Цей Яценко залишив нашу організацію без приміщення. Він вивіз майно із приміщення, де були ми, волонтери. Він в листуванні нашій волонтерці, якій вже, мабуть, за 60 років такі гадості писав, такі матюки”, – розповіла Ситник.

Контекст

Нардеп Яценко ініціював кримінальну справу проти Ольги Ситник, нині їй вже оголосили підозру у хуліганстві. Справа стосується інциденту, що стався у квітні, коли Ситник разом з іншими активістами навідалася до приймальні нардепа, аби дізнатися, де він був на початку повномасштабної війни в Україні та чому не голосував в Раді за введення воєнного стану. Не отримавши відповіді, активісти закидали нардепа борошном та яйцями, через що той звернувся до правоохоронців.

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Однак Яценко хоче перекваліфікувати справу на “погрозу або насильство щодо державного діяча”, що передбачає жорсткіше покарання.

Додамо, що Яценко вже не вперше використовує депутатський мандат, аби ініціювати кримінальні справи проти волонтерів. Він звинуватив у шахрайстві ще одного черкаського активіста Володимира Нетребенка. Той своєю чергою подав позов проти нардепа щодо захисту честі й гідності.