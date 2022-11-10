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Боротьба Яценка з волонтерами: нардеп хоче посилити відповідальність для уманчанки, яка закидала його борошном

Боротьба Яценка з волонтерами: нардеп хоче посилити відповідальність для уманчанки, яка закидала його борошном

Київ • УНН

 • 252893 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Народний депутат Антон Яценко збирається звернутися до Офісу Генерального прокурора з вимогою оголосити уманській волонтерці Ользі Ситник підозру за ст. 346 ККУ (погроза або насильство щодо державного діяча). Про це нардеп написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі

Днями Ользі Ситник оголосили підозру у хуліганстві через те, що вона у квітні разом з іншими активістами навідалася до приймальні Яценка, аби дізнатися, де він був перші два місяці повномасштабної війни в Україні. Не отримавши відповіді, активісти закидали нардепа борошном та яйцями, через що той звернувся до правоохоронців.

Яценко вважає, що необхідно перекваліфікувати справу проти Ситник, аби покарання було суворішим. У своєму пості нардеп назвав волонтерів “бандою відморозків”. Також він вважає, що до інциденту причетні мер Умані Ірина Плетньова, її заступник Олег Ганіч та очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець, яких він також хоче притягнути до відповідальності.

Цитата

“Як народний депутат України, я звернусь до Офісу Генерального прокурора щодо перекваліфікації дій Ольги Ситник з ч. 1 на ч. 3, 4 ст. 296 КК України, вручення їй підозри за ст. 346 КК України та притягнення до відповідальності інших осіб, які здійснили напад на мою приймальню. Також вважаю, що треба притягнути до відповідальності замовників злочину! На моє переконання, це Плетньова, Ганіч, Дикун та їх "криша" Табурець”, – написав нардеп.

Додамо

Нині волонтерці Ользі Ситник інкримінують ч. 1 ст. 296 (хуліганство), яка передбачає покарання у вигляді штрафу, арешту строком до 6 місяців або обмеження волі до 5 років. Частини 3 та 4 тієї ж статті, на які вимагає перекваліфікувати справу Яценко, караються позбавленням волі до 7 років. А максимальна санкція ст. 346, яку нардеп хоче інкримінувати волонтерці, передбачає до 12 років за ґратами.

Нагадаємо

Яценко вже не вперше використовує депутатський мандат, аби ініціювати кримінальні справи проти волонтерів. Він звинуватив у шахрайстві ще одного черкаського активіста Володимира Нетребенка. Той своєю чергою подав позов проти нардепа щодо захисту честі й гідності. 

Разом з тим, він під час повномасштабної війни розгорнув активну боротьбу проти місцевої влади Умані та Черкаської області. Зокрема, Яценко ініціював кілька кримінальних справ проти очільника Черкаської ОВА Ігоря Табурця. 

Додамо, що в деяких своїх звинуваченнях нардеп спирався на інформацію від блогера, якого раніше викривали на фейках, та який закликав знести владу на Волині. Табурець також подав до суду позов проти Яценка. 

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