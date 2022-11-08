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Нардеп Яценко намагається запроторити уманських волонтерів до в'язниці – журналіст

Нардеп Яценко намагається запроторити уманських волонтерів до в'язниці – журналіст

Київ • УНН

 • 352787 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Волонтерці з Умані Ользі Ситник вручили підозру у хуліганстві. Справу проти неї ініціював народний депутат Антон Яценко. Про це розповів місцевий журналіст Володимир Гамалиця, передає УНН.

Цитата

“Він ( Антон Яценко, – ред.) написав заяву за статтею взяття в заручники державного діяча (імовірно, йдеться про статтю 112 ККУ “Посягання на життя державного діяча”, – ред.). Поліція перекваліфікувала на хуліганство! Запам’ятайте. Допомагати фронту і бійцям – це, за версією Яценка, хуліганство! Він дуже хоче, щоб волонтери в Умані мали судимість”, – зазначив Гамалиця.

Деталі

Журналіст пояснив, що кримінальне провадження стосується інциденту, який стався у квітні цього року. Тоді активісти, серед яких була Ситник, навідалися до приймальні нардепа, аби з’ясувати, де той був перші два місяці повномасштабної війни, адже Яценко зник з міста, коли росія розпочала повномасштабне вторгнення.

Його зникнення пов’язують з приїздом в Україну колишнього очільника Черкаської ОДА та “ексрегіонала” Сергія Тулуба, який втік з України у 2014 році.

Не отримавши відповідей на поставлені запитання, активісти закидали Яценка борошном, через що той і викликав поліцію.

Нагадаємо

Яценко вже не вперше використовує депутатський мандат, аби ініціювати кримінальні справи проти волонтерів. Він звинуватив у шахрайстві ще одного черкаського активіста Володимира Нетребенка. Той своєю чергою подав позов проти нардепа щодо захисту честі й гідності. 

Українські Національні Новини

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