Нардеп Яценко пытается отправить уманских волонтеров в тюрьму – журналист

Цитата

“Он (Антон Яценко, – ред.) написал заявление по статье взятия в заложники государственного деятеля (вероятно, речь о статье 112 УКУ “Посягательство на жизнь государственного деятеля”, – ред.). Полиция переквалифицировала в хулиганство! Запомните. Помогать фронту и бойцам – это, по версии Яценко, хулиганство! Он очень хочет, чтобы волонтеры в Умани имели судимость”, – отметил Гамалица.

Детали

Журналист объяснил, что уголовное производство касается инцидента, который произошел в апреле этого года. Тогда активисты, среди которых была Сытник, посетили приемную нардепа, чтобы выяснить, где тот был первые два месяца полномасштабной войны, ведь Яценко исчез из города, когда россия начала полномасштабное вторжение.

Его исчезновение связывают с приездом в Украину бывшего главы Черкасской ОГА и “экс-регионала” Сергея Тулуба, который сбежал из Украины в 2014 году.

Не получив ответов на задаваемые вопросы, активисты забросали Яценко мукой, из-за чего тот и вызвал полицию.

Напомним

Яценко уже не в первый раз использует депутатский мандат, чтобы инициировать уголовные дела против волонтеров. Он обвинил в мошенничестве еще одного черкасского активиста Владимира Нетребенко. Тот в свою очередь подал иск против нардепа по поводу защиты чести и достоинства.