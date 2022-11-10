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Борьба Яценко с волонтерами: нардеп хочет усилить ответственность для уманчанки, которая забросала его мукой

Борьба Яценко с волонтерами: нардеп хочет усилить ответственность для уманчанки, которая забросала его мукой

Киев • УНН

 • 252890 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Народный депутат Антон Яценко собирается обратиться в Офис Генерального прокурора с требованием объявить уманскому волонтеру Ольге Сытник подозрение по ст. 346 УК (угроза или насилие в отношении государственного деятеля). Об этом нардеп написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

На днях Ольге Сытник объявили подозрение в хулиганстве из-за того, что она в апреле вместе с другими активистами посетила приемную Яценко, чтобы узнать, где он был первые два месяца полномасштабной войны в Украине. Не получив ответа, активисты забросали нардепа мукой и яйцами, из-за чего тот обратился в милицию.

Яценко считает, что необходимо переквалифицировать дело против Сытник, чтобы наказание было строже. В своем посту нардеп назвал волонтеров “бандой отморозков”. Также он считает, что к инциденту причастны мэр Умани Ирина Плетнева, ее заместитель Олег Ганич и глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, которых он также хочет привлечь к ответственности.

Цитата

“Как народный депутат Украины, я обращусь в Офис Генерального прокурора по поводу переквалификации действий Ольги Сытник с ч. 1 на ч. 3, 4 ст. 296 УК Украины, вручения ей подозрения по ст. 346 УК Украины и привлечения к ответственности других лиц, совершивших нападение на мою приемную. Также считаю, что нужно привлечь к ответственности заказчиков преступления! По моему убеждению, это Плетнева, Ганич, Дикун и их "крыша" Табурец”, – написал нардеп.

Добавим

Сейчас волонтеру Ольге Сытник инкриминируют ч. 1 ст. 296 (хулиганство), которая предусматривает наказание в виде штрафа, арест сроком до 6 месяцев или ограничение свободы до 5 лет. Части 3 и 4 той же статьи, на которые требует переквалифицировать Яценко, наказываются лишением свободы до 7 лет. А максимальная санкция ст. 346, которую нардеп хочет инкриминировать волонтеру, предусматривает до 12 лет за решеткой.

Напомним

Яценко уже не в первый раз использует депутатский мандат, чтобы инициировать уголовные дела против волонтеров. Он обвинил в мошенничестве еще одного черкасского активиста Владимира Нетребенко. Тот в свою очередь подал иск против нардепа о защите чести и достоинства. 

Вместе с тем, он во время полномасштабной войны развернул активную борьбу против местных властей Умани и Черкасской области. В частности, Яценко инициировал несколько уголовных дел против руководителя Черкасской ОВА Игоря Табурца. 

Добавим, что в некоторых своих обвинениях нардеп опирался на информацию от блогера, которого ранее разоблачали на фейках и который призывал снести власть на Волыни. Табурец также подал в суд иск против Яценко. 

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