Нардеп Яценко оставил уманских волонтеров без помещения – Сытник

Детали

По ее словам, Яценко вывез из помещения, где находились волонтеры, все имущество и забросал оскорблениями представителей организации.

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"Этот Яценко оставил нашу организацию без помещения. Он вывез имущество из помещения, где были мы, волонтеры. Он в переписке нашему волонтеру, которой уже, наверное, за 60 лет такие гадости писал, такие маты", – рассказала Сытник.

Контекст

Нардеп Яценко инициировал уголовное дело против Ольги Сытник, сейчас ей уже объявили подозрение в хулиганстве. Дело касается инцидента, который произошел в апреле, когда Сытник вместе с другими активистами посетила приемную нардепа, чтобы узнать, где он был в начале полномасштабной войны в Украине и почему не голосовал в Раде за введение военного положения. Не получив ответа, активисты забросали нардепа мукой и яйцами, из-за чего тот обратился в милицию.

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Однако Яценко хочет переквалифицировать дело на "угрозу или насилие в отношении государственного деятеля", что предусматривает более жесткое наказание.

Добавим, что Яценко уже не в первый раз использует депутатский мандат, чтобы инициировать уголовные дела против волонтеров. Он обвинил в мошенничестве еще одного черкасского активиста Владимира Нетребенко. Тот в свою очередь подал иск против нардепа по защите чести и достоинства.