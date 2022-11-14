Двічі відсутній: нардеп Яценко жодного разу не голосував за введення воєнного стану

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В історії незалежної України воєнний стан вводили лише двічі, і обидва рази через російську агресію.

Вперше це сталося у листопаді 2018 року після агресії прикордонних кораблів РФ у Керченській протоці проти кораблів Військово-Морських Сили України. Тоді Верховна Рада на позачерговому засіданні підтримала указ Президента про введення режиму воєнного стану у 10 областях України.

276 депутатів проголосували “за”, 30 - “проти”, а саме фракція “Опозиційний блок” та позафракційні депутати, відомі своєю проросійською риторикою. Група “Відродження”, до якої тоді входив Антон Яценко, майже в повному складі була відсутня на голосуванні.

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24 лютого 2022 в Україні через повномасштабне вторгнення Росії в Україні ввели воєнний стан вже на всій території. За його введення проголосувало 300 нардепів, 10 - не голосували, інші - були взагалі відсутні, зокрема й нардеп Яценко.

Нагадаємо

Антон Яценко на початку повномасштабного вторгнення зник і з міста Умань, від якого він потрапив до парламенту.

Його зникнення пов’язують з приїздом в Україну колишнього очільника Черкаської ОДА та “ексрегіонала” Сергія Тулуба, який втік з України у 2014 році.

Нині Яценка просять перевірити на колабораціонізм.