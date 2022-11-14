Дважды отсутствует: нардеп Яценко ни разу не голосовал за введение военного положения

Детали

В истории независимой Украины военное положение вводили только дважды, и оба раза из-за российской агрессии.

Впервые это произошло в ноябре 2018 после агрессии пограничных кораблей РФ в Керченском проливе против кораблей Военно-Морских Силы Украины. Тогда Верховная Рада на внеочередном заседании поддержала указ Президента о введении режима военного положения в 10 областях Украины.

276 депутатов проголосовали “за”, 30 - “против”, а именно фракция “Оппозиционный блок” и внефракционные депутаты, известные своей пророссийской риторикой. Группа “Возрождения”, в которую тогда входил Антон Яценко, почти в полном составе отсутствовала на голосовании.

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24 февраля 2022 года в Украине из-за полномасштабного вторжения России в Украине ввели военное положение уже на всей территории. За его введение проголосовало 300 нардепов, 10 - не голосовали, другие - вообще отсутствовали, в том числе и нардеп Яценко.

Напомним

Антон Яценко в начале полномасштабного вторжения исчез и из города Умань, от которого он попал в парламент.

Его исчезновение связывают с приездом в Украину бывшего главы Черкасской ОГА и “эксрегионала” Сергея Тулуба, бежавшего из Украины в 2014 году.

Сейчас Яценко просят проверить на коллаборационизм.