Суд прийняв позов волонтера проти нардепа Яценка

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Підготовче засідання у справі має відбутися 28 листопада.

Як розповів УНН Нетребенко, він вирішив подати позов проти Яценка через те, що нардеп звинуватив його у шахрайстві і навіть ініціював кримінальну справу.

У себе в соцмережах Яценко писав, що нібито Нетребенко привласнив кошти, які збирав на набори для розмінування. Волонтер усі звинувачення нардепа відкидає. Він розповів, що має усі документи, що підтверджують - придбані ним набори були передані військовим.

Нагадаємо

Також у суді лежить позов проти Яценка від очільника Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця, якого нардеп звинуватив у хабарництві.

Зазначимо, що у своїх соцмережах Антон Яценко неодноразово закидав звинувачення у бік голови ОВА, спираючись на інформацію від блогера, якого раніше вже викривали у розповсюдженні фейків.