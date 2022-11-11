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Суд прийняв позов волонтера проти нардепа Яценка

Суд прийняв позов волонтера проти нардепа Яценка

Київ • УНН

 • 269156 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Печерський районний суд Києва відкрив провадження у справі за позовом черкаського волонтера Володимира Нетребенка проти народного депутата Антона Яценка щодо визнання інформації недостовірною, її спростування та захисту ділової репутації. Про це повідомляє УНН з посилання на ухвалу суду.

Деталі

Підготовче засідання у справі має відбутися 28 листопада.

Як розповів УНН Нетребенко, він вирішив подати позов проти Яценка через те, що нардеп звинуватив його у шахрайстві і навіть ініціював кримінальну справу.

У себе в соцмережах Яценко писав, що нібито Нетребенко привласнив кошти, які збирав на набори для розмінування. Волонтер усі звинувачення нардепа відкидає. Він розповів, що має усі документи, що підтверджують - придбані ним набори були передані військовим.

Нагадаємо

Також у суді лежить позов проти Яценка від очільника Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця, якого нардеп звинуватив у хабарництві. 

Зазначимо, що у своїх соцмережах Антон Яценко неодноразово закидав звинувачення у бік голови ОВА, спираючись на інформацію від блогера, якого раніше вже викривали у розповсюдженні фейків.

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