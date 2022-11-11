Суд принял иск волонтера против нардепа Яценко

Детали

Подготовительное заседание по делу должно состояться 28 ноября.

Как рассказал УНН Нетребенко, он решил подать иск против Яценко из-за того, что нардеп обвинил его в мошенничестве и даже инициировал уголовное дело.

У себя в соцсетях Яценко писал, что якобы Нетребенко присвоил средства, которые собирал на наборы для разминирования. Волонтер все обвинения нардепа отвергает. Он рассказал, что имеет все подтверждающие документы - приобретенные им наборы были переданы военным.

Напомним

Также в суде лежит иск против Яценко от главы Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца, которого нардеп обвинил во взяточничестве.

Отметим, что в своих соцсетях Антон Яценко неоднократно бросался обвинения в сторону главы ОВА, опираясь на информацию от блогера, ранее уже уличенного в распространении фейков.