Суд принял иск волонтера против нардепа Яценко
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Печерский районный суд Киева открыл производство по делу по иску черкасского волонтера Владимира Нетребенко против народного депутата Антона Яценко о признании информации недостоверной, ее опровержении и защите деловой репутации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на решение суда.
Детали
Подготовительное заседание по делу должно состояться 28 ноября.
Как рассказал УНН Нетребенко, он решил подать иск против Яценко из-за того, что нардеп обвинил его в мошенничестве и даже инициировал уголовное дело.
У себя в соцсетях Яценко писал, что якобы Нетребенко присвоил средства, которые собирал на наборы для разминирования. Волонтер все обвинения нардепа отвергает. Он рассказал, что имеет все подтверждающие документы - приобретенные им наборы были переданы военным.
Напомним
Также в суде лежит иск против Яценко от главы Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца, которого нардеп обвинил во взяточничестве.
Отметим, что в своих соцсетях Антон Яценко неоднократно бросался обвинения в сторону главы ОВА, опираясь на информацию от блогера, ранее уже уличенного в распространении фейков.