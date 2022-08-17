Старі методи: нардеп Яценко знову намагається дискредитувати голову Черкаської ОВА завдяки відеоблогеру, який розповсюджував фейки
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Нардеп Антон Яценко вкотре вимагає у Президента Володимира Зеленського звільнити голову Черкаської ОВА Ігоря Табурця. Про це він пише у себе в Facebook, передає УНН.
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У своєму дописі нардеп поділився відео з Youtube-каналу Rc MAX, який веде блогер Олексій Оскер. У ролику нібито бійці з Черкащини жаліються, що військове керівництво залишило їх напризволяще. Мовляв, бійців відправили на нульові позиції без підготовки. Яценко у своєму коментарі до відео звинуватив в усьому особисто Табурця.
Нагадаємо
Олексій Оскер у березні вже запускав фейки з метою повалення місцевої влади на Волині. Він звинувачував тамтешніх посадовців у про блокаді гуманітарної допомоги на українському кордоні. Після того, як місцева влада спростувала цю інформацію, Оскер видалив своє відео.
Окрім того, зазначимо, що раніше Оскер піарив на своєму каналі Яценка, публікуючи його відеоблоги.
Сам Яценко раніше вже використовував відео Оскера, аби дискредитувати голову Черкаської ОВА.
Окрім того, нардеп ініціював кілька кримінальних справ проти Табурця. Той у відповідь подав до суду на Яценка щодо захисту честі і гідності.