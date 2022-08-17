Старые методы: нардеп Яценко снова пытается дискредитировать главу Черкасской ОВА благодаря видеоблогеру, который распространял фейки

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 17031 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 53114 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 95414 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 130186 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 128530 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 280738 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 136066 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 123017 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 380865 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 84431 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2м/с
69%
Популярные новости

Єрмак и советник премьер-министра Британии обсудили мирное урегулирование войны и безопасность в Украине

8 апреля, 21:48 • 5096 просмотра

В россии прогремели взрывы в саратовской и краснодарской областях

8 апреля, 22:42 • 10070 просмотра

Украинцы одержали победы на теннисных турнирах в Анталье и Египте

01:57 • 3440 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

02:28 • 14160 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 14096 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 280742 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 302418 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 380868 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 357128 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 403027 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 1244 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 81115 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 114625 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 134221 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 172926 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Старые методы: нардеп Яценко снова пытается дискредитировать главу Черкасской ОВА благодаря видеоблогеру, который распространял фейки

Киев • УНН

 • 203282 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Нардеп Антон Яценко в очередной раз требует у Президента Владимира Зеленского уволить главу Черкасской ОВА Игоря Табурца. Об этом он пишет у себя в Facebook, передает УНН.

Старые методы: нардеп Яценко снова пытается дискредитировать главу Черкасской ОВА благодаря видеоблогеру, который распространял фейки

Детали

В своем сообщении нардеп поделился видео с Youtube-канала Rc MAX, который ведет блогер Алексей Оскер. В ролике якобы бойцы из Черкасской области жалуются, что военное руководство оставило их на произвол судьбы. Мол, бойцов отправили на нулевые позиции без подготовки. Яценко в своем комментарии к видео обвинил во всем лично Табурца.

Напомним

Алексей Оскер в марте уже запускал фейки с целью свержения местных властей на Волыни. Он обвинял местных чиновников в блокаде гуманитарной помощи на украинской границе. После того, как местные власти опровергли эту информацию, Оскер удалил свое видео.

Кроме того, отметим, что ранее Оскер пиарил на своем канале Яценко, публикуя его видеоблоги.

Сам Яценко ранее уже использовал видео Оскера, чтобы дискредитировать главу Черкасской ОВА. 

Кроме того, нардеп инициировал несколько уголовных дел против Табурца. Тот в ответ подал в суд на Яценко по защите чести и достоинства. 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаКриминал и ЧП
Brent
$60.89
Bitcoin
$76,712.70
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$34.60
Золото
$3,031.99
Ethereum
$1,462.81