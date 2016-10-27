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Нардеп від Вінниччини задекларував храм Успіння Пресвятої Богородиці

Нардеп від Вінниччини задекларував храм Успіння Пресвятої Богородиці

Київ • УНН

 • 14533 перегляди

ВІННИЦЯ-КИЇВ. 27 жовтня. УНН. На сайті Національного агентства з питань запобігання корупції з'явилася електронна декларація нардепа від Вінничини Анатолія Матвієнка, повідомляє кореспондент УНН-Центр.

Так, нардеп задекларував три земельні ділянки, дві квартири, два гаражі, житловий будинок та кімнату. Крім того, Анатолій Матвієнко є власником будівлі храму Успіння Пресвятої Богородиці загальною площею 40,9 кв.м.

Зазначимо, що в жодних задекларованих об'єктах нерухомості не вказана вартість на момент придбання.

Також Анатолій Матвієнко вніс у декларацію дев'ять об'єктів незавершеного будівництва, серед яких також є гараж, квартира, земельні ділянки. З них частину об'єктів декларує дружина нардепа Ольга Матвієнко. Ще народний обранець задекларував два транспортні засоби, а саме: автомобіль марки "Mercedes-Benz" вартістю 1037830 грн та автомобіль "Skoda Octavia" вартістю 250390 грн, власником якого є дружина нардепа Ольга Матвієнко.

Додамо, що заробітна плата А.Матвієнка за основним місцем роботи за 2015 рік склала 80048 грн, пенсія − 31876 грн. Окрім заробітної плати та пенсії, нардеп вніс у декларацію ще 15 джерел доходу, найбільший з яких − 4216997 грн − задекларувала дружина нардепа.

Нагадаємо, В.Гройсман задекларував 77,2 тис. грн зарплатні і 12 дорогих годинників.

Українські Національні Новини

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