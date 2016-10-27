Нардеп от Винницкой области задекларировал храм Успения Пресвятой Богородицы

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15 марта, 19:03 • 116292 просмотра

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15 марта, 13:44 • 170008 просмотра

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Киев • УНН

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ВИННИЦА-КИЕВ. 27 октября. УНН. На сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции появилась электронная декларация нардепа от Винницкой области Анатолия Матвиенко, сообщает корреспондент УНН-Центр.

Так, нардеп задекларировал три земельных участка, две квартиры, два гаража, жилой дом и комнату. Кроме того, Анатолий Матвиенко является владельцем здания храма Успения Пресвятой Богородицы общей площадью 40,9 кв.м.

Отметим, что у задекларированных объектов недвижимости не указана стоимость на момент приобретения.

Также Анатолий Матвиенко внес в декларацию девять объектов незавершенного строительства, среди которых также есть гараж, квартира, земельные участки. Из них часть объектов декларирует жена нардепа Ольга Матвиенко. Еще народный избранник задекларировал два транспортных средства, а именно: автомобиль марки "Mercedes-Benz" стоимостью 1037830 грн и автомобиль "Skoda Octavia" стоимостью 250390 грн, владельцем которого является жена нардепа Ольга Матвиенко.

Добавим, что заработная плата А.Матвиенко по основному месту работы за 2015 год составила 80048 грн, пенсия - 31876 грн. Кроме заработной платы и пенсии, нардеп внес в декларацию еще 15 источников дохода, крупнейший из которых - 4216997 грн - задекларировала жена нардепа.

Напомним, В.Гройсман задекларировал 77,2 тыс. грн зарплаты и 12 дорогих часов.

Украинские Национальные Новости

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