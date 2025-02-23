Нардеп від "Слуги народу" написав заяву на американського конгресмена через табличку з нецензурним написом

Народний депутат від "Слуги народу" Євген Петруняк подав заяву до правоохоронних органів щодо американського конгресмена Дона Бейкона. Він звинуватив його у "нарузі над державними символами" через табличку біля кабінету Бейкона, на якій на тлі українського прапора написано фразу з нецензурною лексикою. Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram, пише УНН.

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Нардеп від Слуги Народу Євген Петруняк написав заяву в правоохоронні органи на американського конгресмена Дона Бейкона. Вам може здатися, що це новина з психлікарні. Але ні. Зі "слугами народу" можливо буквально все

За словами Гончаренка, заяву Петруняк написав через наругу над державними символами. Зокрема, йдеться про табличку біля кабінету Бейкона, де на фоні прапору України є напис "іди нахуй".

Що правда, як виявляється, цю табличку виготовили і подарували конгресмену українські ветерани як знак подяки за його активну підтримку України.

Більше того. Дон Бейкон — один із найбільш проукраїнських республіканців. Який і зара продовжує свою риторику.

Тобто виходить, що в критичний для України момент у відносинах зі США представник владної партії вирішує зіпсувати стосунки навіть з тими, хто нас підтримує і зараз