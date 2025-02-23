Нардеп от «Слуги народа» написал заявление на американского конгрессмена из-за таблички с нецензурной надписью

Народный депутат от «Слуги народа» Евгений Петруняк подал заявление в правоохранительные органы в отношении американского конгрессмена Дона Бейкона. Он обвинил его в «надругательстве над государственными символами» из-за таблички возле кабинета Бейкона, на которой на фоне украинского флага написана фраза с нецензурной лексикой. Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram, пишет УНН.

Детали

Нардеп от Слуги Народа Евгений Петруняк написал заявление в правоохранительные органы на американского конгрессмена Дона Бейкона.

Вам может показаться, что это новость из психушки.

Но нет. Со «слугами народа» возможно буквально все - говорится в заметке.

По словам Гончаренко, заявление Петруняк написал из-за надругательства над государственными символами. В частности, речь идет о табличке возле кабинета Бейкона, где на фоне флага Украины есть надпись «иди нахуй».

Что правда, как оказывается, эту табличку изготовили и подарили конгрессмену украинские ветераны в знак благодарности за его активную поддержку Украины.

Более того. Дон Бейкон - один из самых проукраинских республиканцев. Который и сейчас продолжает свою риторику.

То есть получается, что в критический для Украины момент в отношениях с США представитель правящей партии решает испортить отношения даже с теми, кто нас поддерживает и сейчас пишет Гончаренко.

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