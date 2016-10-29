Нардеп С.Пашинський витратив торік на особисту охорону понад 220 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Народний депутат України з фракції “Народний фронт” Сергій Пашинський подав електронну декларацію за 2015 рік, яка опублікована в Єдиному державному реєстрі декларацій, передає УНН.
Як ідеться в декларації, нардеп С.Пашинський торік заробив 66,3 тис. грн, а також отримав компенсаційні виплати, повязані з виконанням депутатських повноважень, у сумі 80,56 тис. грн. Також вказано, що нардеп взяв позику 3,5 млн грн.
Віт також задекларував готівкою - 4,5 млн грн, 150 тис. дол., 90 тис. євро, а в дружини - 3 млн грн, 200 тис. дол. та 50 тис. євро.
С.Пашинський є власником двох автомобілів Mercedes-Benz S450L 2007 року та Mercedes-Benz GL450 2007 року, а також — катер Targa 175 WT 2008 року і причіп Targa 175 2006 року. На дружину зареєстровано Volkswagen Touareg 2014 року та Subaru Tribeca 2007 року випуску.
Крім того, відповідно до декларації, нардеп торік витратив на особисту охорону загалом 220,36 тис. грн., а на охорону об’єктів — 639,9 тис. грн.
С.Пашинський також вказав, що на його дружину зареєстрований житловий будинок площею 1020,6 кв. м у Хлепчі Васильківського району Київщини, також вона має земельні ділянки у цьому населенному пункті — 1537 кв. м, 2997 кв. м, 1691 кв. м, 1576 кв. м, 2019 кв. м, 2500 кв. м, 1050 кв. м.
У власності подружжя Пашинських є також картини, вартісні годинники.