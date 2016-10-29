Нардеп С.Пашинский потратил в прошлом году на личную охрану более 220 тыс. грн

Как говорится в декларации, нардеп С.Пашинский в прошлом году заработал 66,3 тыс. грн, а также получил компенсационные выплаты, связанные с выполнением депутатских полномочий, в сумме 80,56 тыс. грн. Также указано, что нардеп взял займ 3,5 млн грн.

Он также задекларировал наличными - 4,5 млн грн, 150 тыс. долл., 90 тыс. евро, а у жены - 3 млн грн, 200 тыс. долл. и 50 тыс. евро.

С.Пашинский является владельцем двух автомобилей Mercedes-Benz S450L 2007 года и Mercedes-Benz GL450 2007 года, а также — катер Targa 175 WT 2008 года и прицеп Targa 175 2006 года. На жену зарегистрировано Volkswagen Touareg 2014 года и Subaru Tribeca 2007 года выпуска.

Кроме того, согласно декларации, нардеп в прошлом году потратил на личную охрану в общем 220,36 тыс. грн., а на охрану объектов — 639,9 тыс. грн.

С.Пашинский также указал, что на его жену зарегистрирован жилой дом площадью 1020,6 кв. м в Хлепче Васильковского района Киевской области, также она имеет земельные участки в этом населенном пункте — 1537 кв. м, 2997 кв. м, 1691 кв. м, 1576 кв. м, 2019 кв. м, 2500 кв. м, 1050 кв. м.

В собственности супругов Пашинських есть также картины и дорогие часы.