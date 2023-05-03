Наразі ми не бачимо формування в білорусі наступальних угрупувань рф - Маляр
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Наразі у Міноборони не бачать в білорусі формування наступальних угрупувань росії. Проте рух техніки рф та окупантів постійно відбувається. Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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«Поки що ми не бачимо формування там наступальних угрупувань, але рух російської техніки, людей на території білорусі відбувається», - сказала Маляр.
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У травні під керівництвом начальника генштабу білорусі буде проведено черговий етап комплексної перевірки бойової готовності підрозділів збройних сил, які залучаються до реагування на кризові ситуації.