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В білорусі стартував черговий етап перевірки бойової готовності збройних сил

В білорусі стартував черговий етап перевірки бойової готовності збройних сил

Київ • УНН

 • 973810 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. У травні під керівництвом начальника генштабу білорусі буде проведено черговий етап комплексної перевірки бойової готовності підрозділів збройних сил, які залучаються до реагування на кризові ситуації. Про це повідомило мо, пише моніторингова група "Беларускі Гаюн", передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що перевірці будуть піддані в першу чергу підрозділи зс рб, що дислокуються в Гродненській, Брестській та Мінській областях.

У перевірці братимуть участь підрозділи:

  • ВПС та військ ППО;
  • сил спеціальних операцій;
  • оперативних командувань Сухопутних військ;
  • ракетних військ та артилерії;
  • забезпечення.

Загалом у ході перевірки планується призвати із запасу до 1000 військовозобов'язаних. 2 травня до відправки військовозобов'язаних на збори розпочали військові комісаріати Гродненської області, 3 травня – Брестської та Гомельської областей.

Однією з особливостей перевірки буде апробація формування загонів народного ополчення та виконання ними навчально-бойових завдань на користь підтримки військового стану, зазначає Гаюн. У ході перевірки до виконання завдань із патрулювання повітряного простору рб будуть також залучені і екіпажі вкс рф.

Додамо

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко скликав нараду силового блоку з питань безпеки та охорони державного кордону. Йому доповіли, що очікують ймовірного “загострення ситуації.

Проведення у найближчий час наступальних дій ворога з білоруського напрямку виглядає вкрай малоймовірним.

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