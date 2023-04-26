У найближчий час наступ окупантів з білоруського напрямку виглядає вкрай малоймовірним - міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Проведення у найближчий час наступальних дій ворога з білоруського напрямку виглядає вкрай малоймовірним. Таку інформацію опублікував медійний майданчик Military Media Center, якого координує Міноборони, передає УНН.
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«Довгострокові плани кремля за наявною інформацією залишаються незмінними – силовим шляхом схилити керівництво України до переговорів», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що для цього окупанти найближчим часом зосередять свої зусилля на веденні наступальних дій з метою витіснення Сил оборони з важливих центрів Донецької області:
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- першочерговою метою ворога залишається Бахмут, а саме встановлення повного контролю над цим містом;
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- також противник продовжуватиме спроби захопити інші міста регіону - Авдіївку та Мар’їнку.
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«Разом з цим, проведення у найближчий час наступальних дій ворога з білоруського напрямку виглядає вкрай малоймовірним. Однак агресор продовжить тримати під загрозою масованих ракетних ударів об’єкти цивільної та військової інфраструктури України», - зазначається в повідомленні.
Наголошується, що таким чином, росія продовжує повномасштабну збройну агресію і, виходячи з останньої інформації, не відмовляється від планів знищення України як самостійної держави.
«Зокрема, ворог скеровує зусилля для виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утримання під контролем тимчасово окупованих територій. Фіксується, що для цього російські війська підсилили своє сухопутне угруповання на один полк», - йдеться в повідомленні.
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