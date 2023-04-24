Росіяни можуть почати наступ на деяких ділянках в Україні з покращенням погоди - Кірбі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Російські окупанти можуть піти у наступ на кількох ділянках воєнних дій з покращенням погодних умов в Україні. Про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі в інтерв'ю Голосу Америки, передає УНН.
За його словами, Сполучені Штати посилюють безпекову допомогу Україні, щоб ЗСУ мали всі можливості для власного контрнаступу.
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“Ми знаємо, що навесні, коли погода покращиться, а вона вже починає покращуватися, можемо очікувати, що росіяни захочуть піти в наступ на деяких ділянках, і ми не знаємо точно, де і як вони це зроблять, але ми хочемо забезпечити, щоб українці були здатні краще захищатися від цього. Якщо вони приймуть рішення щодо власних наступальних операцій, вони б мали можливості їх провести”, - розповів Кірбі.
Він зазначив, що США розвивають потужності, які надають Україні.
Кірбі перелічив потреби ЗСУ на сьогодні, серед яких назвав бронетехніку, артилерію, протиповітряну оборону, матеріально-технічне забезпечення.
“Це справді життєва сила будь-якої армії в польових умовах. Як утримати її в бою. Як її підтримувати, як отримати запчастини, їжу, воду та паливо, речі, необхідні для безперервної роботи. Тож це має бути серед пріоритетів також”, - розповів представник Білого дому.
Доповнення
Міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що російський наступ зазнає невдачі, Україна завдає рф колосальної шкоди.
У Зеленського заявили, що український контрнаступ неминучий.