У Зеленського заявили, що український контрнаступ неминучий
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Український контрнаступ є неминучим. Про це заявив глава Офісу Президента України Андрій Єрмак під час виступу на Міжнародному Саміті міст та регіонів, передає кореспондент УНН.
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«Наш наступ (контрнаступ – ред.) є неминучим. Ми боротимемося поки Україна не опиниться в повній безпеці. Фактично та юридично», - сказав Єрмак.
Доповнення
У Міноборони повідомляли, що не треба зводити публічно український контрнаступ лише до якихось активних наступальних дій, тому що йдеться про стратегічну мету ЗСУ - звільнити всі окуповані території.
Маляр повідомляла, що українцям не варто чекати, коли Збройні сили України повідомлять про початок контрнаступу, оскільки це секретна інформація, певні контрнаступальні дії вже ведуться бійцями.