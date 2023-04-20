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У Зеленського заявили, що український контрнаступ неминучий

У Зеленського заявили, що український контрнаступ неминучий

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Український контрнаступ є неминучим. Про це заявив глава Офісу Президента України Андрій Єрмак під час виступу на Міжнародному Саміті міст та регіонів, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Наш наступ (контрнаступ – ред.) є неминучим. Ми боротимемося поки Україна не опиниться в повній безпеці. Фактично та юридично», - сказав Єрмак.

Доповнення

У Міноборони повідомляли, що не треба зводити публічно український контрнаступ лише до якихось активних наступальних дій, тому що йдеться про стратегічну мету ЗСУ - звільнити всі окуповані території.

Маляр повідомляла, що українцям не варто чекати, коли Збройні сили України повідомлять про початок контрнаступу, оскільки це секретна інформація, певні контрнаступальні дії вже ведуться бійцями.

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