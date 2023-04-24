Россияне могут начать наступление на некоторых участках в Украине с улучшением погоды - Кирби
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Российские оккупанты могут пойти в наступление на нескольких участках военных действий с улучшением погодных условий в Украине. Об этом заявил координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби в интервью Голосу Америки, передает УНН.
По его словам, Соединенные Штаты усиливают безопасность помощи Украине, чтобы ВСУ имели все возможности для собственного контрнаступления.
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"Мы знаем, что весной, когда погода улучшится, а она уже начинает улучшаться, можем ожидать, что россияне захотят пойти в наступление на некоторых участках, и мы не знаем точно, где и как они это сделают, но мы хотим обеспечить, чтобы украинцы были способны лучше защищаться от этого. Если они примут решение относительно собственных наступательных операций, они могли бы их провести”, - рассказал Кирби.
Он отметил, что США развивают мощности, предоставляемые Украине.
Кирби перечислил потребности ВСУ сегодня, среди которых назвал бронетехнику, артиллерию, противовоздушную оборону, материально-техническое обеспечение.
"Это действительно жизненная сила любой армии в полевых условиях. Как удержать ее в бою. Как ее поддерживать, как получить запчасти, еду, воду и топливо, вещи, необходимые для непрерывной работы. Это должно быть среди приоритетов также”, - рассказал представитель Белого дома.
Дополнение
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что российское наступление терпит неудачу, Украина наносит рф колоссальный ущерб.
У Зеленского заявили, что украинское контрнаступление неизбежно.