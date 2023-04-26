В ближайшее время наступление оккупантов с белорусского направления выглядит крайне маловероятным - минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Проведение в ближайшее время наступательных действий врага с белорусского направления выглядит крайне маловероятным. Такую информацию опубликовала медийная площадка Military Media Center, которую координирует Минобороны, передает УНН.
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«Долгосрочные планы кремля по имеющейся информации остаются неизменными – силовым путем склонить руководство Украины к переговорам», - говорится в сообщении.
Сообщается, что для этого оккупанты в ближайшее время сосредоточат свои усилия на ведении наступательных действий с целью вытеснения Сил обороны из важных центров Донецкой области:
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- первоочередной целью врага остается Бахмут, а именно установление полного контроля над этим городом;
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- также противник будет продолжать попытки захватить другие города региона - Авдеевку и Марьинку.
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«Вместе с этим, проведение в ближайшее время наступательных действий врага с белорусского направления выглядит крайне маловероятным. Однако агрессор продолжит держать под угрозой массированных ракетных ударов объекты гражданской и военной инфраструктуры Украины», - отмечается в сообщении.
Отмечается, что таким образом, россия продолжает полномасштабную вооруженную агрессию и, исходя из последней информации, не отказывается от планов уничтожения Украины как самостоятельного государства.
«В частности, враг направляет усилия для выхода на административную границу Донецкой области, а также удержания под контролем временно оккупированных территорий. Фиксируется, что для этого российские войска усилили свою сухопутную группировку на один полк», - говорится в сообщении.
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