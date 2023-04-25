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У білорусі та двох прикордонних областях рф окупанти зосередили близько 17 тис. військових - Наєв

У білорусі та двох прикордонних областях рф окупанти зосередили близько 17 тис. військових - Наєв

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. На північному напрямку росіяни зосередили у південній частині білорусі та на територіях брянської і курської областей рф близько 17 тисяч військових. На полігонах білорусі зберігається присутність російського контингенту загальною чисельністю близько 2800 осіб. Про це ідеться у заяві командувача Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, який прокоментував ситуацію на північних рубежах держави, передає УНН.

Деталі

«Ситуація на цій ділянці контрольована. Водночас, противник продовжує систематично обстріли з артилерії прикордоння Сумської та Чернігівської областей, веде повітряну розвідку з метою завдати вогневе ураження по об’єктах критичної цивільної інфраструктури та викриття нашої системи ППО», - повідомив Наєв.

За його словами, ворожі авіаудари завдаються переважно по військових об’єктах та інфраструктурі. Але унаслідок цих ударів є чисельні випадки руйнування цивільних об’єктів та жертв серед місцевого населення.

Цитата

«До дій на північному напрямку противник залучає два угруповання прикриття державного кордону, які розгорнуті у південній частині білорусі та на територіях Брянської і Курської областей росії, загальною чисельністю близько 17 тисяч осіб», - зазначив Наєв.

Крім того, за словами Наєва на полігонах білорусі зберігається присутність російського контингенту регіонального угруповання військ загальною чисельністю близько 2800 осіб.

«На білоруських військових аеродромах продовжують перебувати літаки та гелікоптери повітряно-космічних сил зс рф. Але, незважаючи на це, ми продовжуємо підсилювати Північне угруповання військ, готуємо резерви. Здійснюємо моніторинг обстановки, переозброюємося на більш сучасні іноземні зразки, вдосконалюємо тривалі фортифікаційні споруди, підвищуємо щільність мінування території прикордонних смуг, навчаємо людей», - розповів Наєв.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський 24 квітня повідомляв, що загрози з боку білорусі наразі немає.

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що ситуація на ділянці кордону України з білоруссю залишається повністю контрольованою, кількість російських підрозділів у білорусі не змінюється протягом останнього часу.

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