В Беларуси и двух приграничных областях рф оккупанты сосредоточили около 17 тыс. военных - Наев
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. На северном направлении россияне сосредоточили в южной части беларуси и на территориях брянской и курской областей рф около 17 тысяч военных. На полигонах беларуси сохраняется присутствие российского контингента общей численностью около 2800 человек. Об этом говорится в заявлении командующего Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, который прокомментировал ситуацию на северных рубежах государства, передает УНН.
Детали
«Ситуация на этом участке контролируемая. В то же время, противник продолжает систематически обстрелы из артиллерии приграничья Сумской и Черниговской областей, ведет воздушную разведку с целью нанести огневое поражение по объектам критической гражданской инфраструктуры и разоблачения нашей системы ПВО», - сообщил Наев.
По его словам, вражеские авиаудары наносятся преимущественно по военным объектам и инфраструктуре. Но в результате этих ударов есть многочисленные случаи разрушения гражданских объектов и жертв среди местного населения.
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«К действиям на северном направлении противник привлекает две группировки прикрытия государственной границы, которые развернуты в южной части беларуси и на территориях Брянской и Курской областей россии, общей численностью около 17 тысяч человек», - отметил Наев.
Кроме того, по словам Наева, на полигонах беларуси сохраняется присутствие российского контингента региональной группировки войск общей численностью около 2800 человек.
«На белорусских военных аэродромах продолжают находиться самолеты и вертолеты воздушно-космических сил вс рф. Но, несмотря на это, мы продолжаем усиливать Северную группировку войск, готовим резервы. Осуществляем мониторинг обстановки, перевооружаемся на более современные иностранные образцы, совершенствуем длительные фортификационные сооружения, повышаем плотность минирования территории пограничных полос, обучаем людей», - рассказал Наев.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский 24 апреля сообщал, что угрозы со стороны беларуси пока нет.
Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что ситуация на участке границы Украины с беларусью остается полностью контролируемой, количество российских подразделений в беларуси не меняется в течение последнего времени.