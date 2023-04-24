Загрози з боку білорусі на сьогодні немає – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. На сьогодні загрози вторгнення окупантів з боку білорусі немає. Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив під час спільної пресконференції з Каллас в Житомирі, передає кореспондент УНН.
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"Я вважаю, що на сьогодні згідно всіх даних, що я маю, загрози (з боку білорусі – ред.) в цьому напрямку немає", - сказав Зеленський.
Доповнення
Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що ситуація на ділянці кордону України з білоруссю залишається повністю контрольованою, кількість російських підрозділів у білорусі не змінюється протягом останнього часу.