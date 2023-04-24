Угрозы со стороны беларуси на сегодня нет - Зеленский

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"Я считаю, что на сегодня согласно всех данных, что я имею, угрозы (со стороны беларуси – ред.) в этом направлении нет", - сказал Зеленский.

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Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что ситуация на участке границы Украины с беларусью остается полностью контролируемой, количество российских подразделений в беларуси не меняется в течение последнего времени.