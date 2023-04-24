У білорусі не фіксують різкої тенденції до нарощування росією угруповання військ - Держприкордонслужба

Цитата

"Якщо говорити про північну ділянку і саме кордон з республікою білорусь, то там ситуація залишається повністю контрольованою. Ми не фіксуємо якихось нестандартних ситуацій безпосередньо по лінії кордону. Звісно, що на території білорусі продовжують залишатись російські військові, російські підрозділи, але вони переважно залучені до підготовки, їхня кількість не змінюється протягом останнього часу. І ми не бачимо такої різкої тенденції до збільшення. Звісно, що попри все, ми маємо бути готові до розвитку будь-якої ситуації. Як і раніше, кордон продовжує укріплюватись,... щоб наші підрозділи Сил оборони... мали всі можливості для відбиття будь-якої агресії, будь-якої атаки, якщо така відбудеться з цього напрямку", - сказав Демченко.

Деталі

З його слів, "по кордону з росією у межах ділянок, де ворогу було відкинуто за межі кордону, також ситуція залишається повністю контрольованою". "Укріплення відбувається безпосередньо в прикордонні. По лінії кордону це робити значно складніше, адже ворог не припиняє своїх щоденних атак, щоденних обстрілів..." - сказав речник ДПСУ.

Доповнення

Навчання збройних сил росії та республіки білорусь у білорусі продовжені як мінімум до 1 травня. Таким чином навчання на білоруських полігонах безперервно тривають уже цілий рік.