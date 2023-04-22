1 рік безперервних навчань ЗС рб/рф: навчання росії у білорусі продовжили, як мінімум, до 1 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Навчання збройних сил росії та республіки білорусь у білорусі продовжені як мінімум до 1 травня. Таким чином навчання на білоруських полігонах безперервно тривають уже цілий рік. Про це повідомляє моніторингова група "Білоруський Гаюн", передає УНН.
Цитата
"Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. 22-23 квітня стали вихідними для деяких полігонів, а інші продовжують працювати без перерви: "Осиповицький", "Доманове", "Лепельський", "Обуз-Лесновський" і "Гожський". Крім того, наступного тижня 24 і 25 квітня стануть вихідними для полігону "Брестський".", - ідеться в повідомленні.", - йдеться в повідомленні.
Загалом, продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає так з 24 квітня і до:
-
- 227 загальновійськовий полігон "Борисовський" (Борисовський район) до 29.04;
-
- Полігон "Гожський" 6 омбр. (Гродненський район) до 01.05;
-
- Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 29.04;
-
- Полігон "Осиповицький" 51 абр. (Осиповицький район) до 30.04;
-
- 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 28.04;
-
- 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лесновський" (Барановицький район) до 01.05;
-
- 174 навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманове" (Івацевицький район) до 30.04;
-
- Полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 30.04.
-
"Таким чином навчання на білоруських полігонах безперервно тривають уже цілий рік із 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень склала 52 тижні. ЗС РБ покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але, як і раніше, не готові до наступальних дій з огляду на відсутність реального бойового досвіду", - наголошується в повідомленні.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що навчання збройних сил росії та республіки білорусь продовжено як мінімум до 24 квітня.