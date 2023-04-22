1 год непрерывных учений ВС рб/рф: учения россии в беларуси продлили, как минимум, до 1 мая

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"Об этом говорит график проведения учений на беларусских полигонах. 22-23 апреля стали выходными для некоторых полигонов, а другие продолжают работать без перерыва: «Осиповичский», «Доманово», «Лепельский», «Обуз-Лесновский» и «Гожский». Кроме того, на следующей неделе 24 и 25 апреля станут выходными для полигона «Брестский».", - говорится в сообщении.

В общем, продолжение учений на белорусских полигонах на данный момент выглядит так с 24 апреля и до:



227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 29.04;



Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 01.05;



Полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 29.04;



Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 30.04;



212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 28.04;



230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 01.05;



174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 30.04;



Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 30.04.



"Таким образом учения на беларусских полигонах непрерывно идут уже целый год с 29 апреля 2022. Общее число продлений составило 52 недели. ВС РБ улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но как и ранее, не готовы к наступательным действиям ввиду отсутствия реального боевого опыта", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Ранее сообщалось, что учения вооруженных сил россии и республики беларусь продлены как минимум до 24 апреля.