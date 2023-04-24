В беларуси не фиксируют резкой тенденции к наращиванию россией группировки войск - Госпогранслужба

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Киев • УНН

 • 342291 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Ситуация на участке границы Украины с беларусью остается полностью контролируемой, количество российских подразделений в беларуси не меняется в течение последнего времени. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, пишет УНН.

Цитата

"Если говорить о северном участке и именно границе с республикой беларусь, то там ситуация остается полностью контролируемой. Мы не фиксируем каких-то нестандартных ситуаций непосредственно по линии границы. Конечно, на территории беларуси продолжают оставаться российские военные, российские подразделения, но они преимущественно привлечены к подготовке, их количество не меняется в последнее время. И мы не видим такой резкой тенденции к увеличению. Конечно, несмотря на все, мы должны быть готовы к развитию любой ситуации. По-прежнему граница продолжает укрепляться,.. чтобы наши подразделения Сил обороны... имели все возможности для отражения любой агрессии, любой атаки, если таковая состоится с этого направления", - сказал Демченко.

Детали

По его словам, "по границе с россией в пределах участков, где враг был отброшен за пределы границы, также ситуция остается полностью контролируемой". "Укрепление происходит непосредственно в пограничье. По линии границы это делать значительно сложнее, ведь враг не прекращает своих ежедневных атак, ежедневных обстрелов..." - сказал представитель ГПСУ.

Дополнение

Учения вооруженных сил россии и республики беларусь в беларуси продлены как минимум до 1 мая. Таким образом учения на белорусских полигонах непрерывно продолжаются уже целый год.

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