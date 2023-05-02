Очікують "загострення ситуації": лукашенко зібрав силовиків - говоритимуть, як зупинити диверсантів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко скликав нараду силового блоку з питань безпеки та охорони державного кордону. Йому доповіли, що очікують ймовірного “загострення ситуації”, повідомляє опозиційне ЗМІ білорусі “Наша ніва”, пише УНН.
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“Ми не могли перенести зустріч: обставини змушують нас реагувати на ситуацію, яка складається. Тому було доручено уряду, силовому блоку підготувати серйозні заходи на кордоні з метою недопущення на територію Білорусі різного роду диверсантів. Останнім часом такі випадки почастішали. Тому я хотів би почути вичерпні пропозиції щодо контрзаходів”, – сказав Лукашенко.
Деталі
Засідання, як повідомляють державні ЗМІ, відбувається під грифом “абсолютної секретності”. На ньому доповідатимуть голова кдб, міністр внутрішніх справ і голова прикордонного комітету білорусі.
Зокрема, голова комітету державної безпеки білорусі іван тертель заявив, що, за даними розвідки, нібито "прогнозується значне загострення оперативної обстановки, яка складається навколо білорусі".
Нагадаємо
росія і білорусь продовжили військові навчання щонайменше до 8 травня.