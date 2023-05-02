Ожидают "обострения ситуации": лукашенко собрал силовиков - будут говорить, как остановить диверсантов

Цитата

“Мы не могли перенести встречу: обстоятельства заставляют нас реагировать на ситуацию, которая складывается. Поэтому было поручено правительству, силовому блоку подготовить серьезные меры на границе с целью недопущения на территорию беларуси разного рода диверсантов. В последнее время такие случаи участились. Поэтому я хотел бы услышать исчерпывающие предложения по контрмерам”, – сказал лукашенко.

Детали

Заседание, как сообщают государственные СМИ, проходит под грифом “абсолютной секретности”. На нем будут докладывать председатель кдб, министр внутренних дел и председатель пограничного комитета беларуси.

В частности, председатель комитета государственной безопасности беларуси иван тертель заявил, что, по данным разведки, якобы "прогнозируется значительное обострение оперативной обстановки, которая складывается вокруг беларуси".

Напомним

россия и беларусь продлили военные учения как минимум до 8 мая.