Сейчас мы не видим формирования в беларуси наступательных группировок рф - Маляр

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«Пока что мы не видим формирования там наступательных группировок, но движение российской техники, людей на территории беларуси происходит», - сказала Маляр.

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В мае под руководством начальника генштаба беларуси будет проведен очередной этап комплексной проверки боевой готовности подразделений вооруженных сил, привлекаемых к реагированию на кризисные ситуации.