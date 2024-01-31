Нарахував підлеглим мільйон гривень доплат: на Миколаївщині оголосили підозру посадовцю військової частини
Київ • УНН
Начальника штабу військової частини в Миколаївській області підозрюють у незаконному нарахуванні 1 мільйона гривень підлеглим, які фактично не виконували бойових завдань.
Начальнику штабу однієї з військових частин Миколаївщини, який незаконно нарахував підлеглим 1 мільйон гривень, повідомили про підозру. Про це заявили у Державному бюро розслідувань, передає УНН.
Деталі
Слідчі з'ясували, що посадовець з березня по липень 2022 року нараховував додаткові виплати 10 підлеглим військовослужбовцям, які нібито виконували бойові завдання на передовій
При цьому ці особи не перебували у районі проведення бойових дій, а деякі з них взагалі були відсутні на службі без поважних причин.
Наразі посадовцю повідомлено про підозру у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України)
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Посадовцю загрожує покарання до 8 років позбавлення волі. Наразі вживаються дії для відшкодування завданих державі збитків.
У відомстві додали, що процесуальне керівництво здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.
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