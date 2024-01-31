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Нарахував підлеглим мільйон гривень доплат: на Миколаївщині оголосили підозру посадовцю військової частини

Нарахував підлеглим мільйон гривень доплат: на Миколаївщині оголосили підозру посадовцю військової частини

Київ • УНН

 • 19350 перегляди

Начальника штабу військової частини в Миколаївській області підозрюють у незаконному нарахуванні 1 мільйона гривень підлеглим, які фактично не виконували бойових завдань.

Начальнику штабу однієї з військових частин Миколаївщини, який незаконно нарахував підлеглим 1 мільйон гривень, повідомили про підозру. Про це заявили у Державному бюро розслідувань, передає УНН.

Деталі 

Слідчі з'ясували, що посадовець  з березня по липень 2022 року нараховував додаткові виплати 10 підлеглим військовослужбовцям, які нібито виконували бойові завдання на передовій

При цьому ці особи не перебували у районі проведення бойових дій, а деякі з них взагалі були відсутні на службі без поважних причин.

Наразі посадовцю повідомлено про підозру у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України)

- резюмували в ДБР.

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Доповнення

Посадовцю загрожує покарання до 8 років позбавлення волі. Наразі вживаються дії для відшкодування завданих державі збитків. 

У відомстві додали, що процесуальне керівництво здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Нагадаємо

ДБР розслідує зараз понад 300 кримінальних проваджень щодо діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. 28 обвинувальних актів вже в суді.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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