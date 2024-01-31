Насчитал подчиненным миллион гривен доплат: на Николаевщине объявили подозрение должностному лицу воинской части

Начальнику штаба одной из воинских частей Николаевской области, который незаконно начислил подчиненным 1 миллион гривен, сообщили о подозрении. Об этом заявили в Государственном бюро расследований, передает УНН.

Детали

Следователи выяснили, что чиновник с марта по июль 2022 года начислял дополнительные выплаты 10 подчиненным военнослужащим, которые якобы выполняли боевые задачи на передовой

При этом эти лица не находились в районе проведения боевых действий, а некоторые из них вообще отсутствовали на службе без уважительных причин.

Сейчас должностному лицу сообщено о подозрении в небрежном отношении к службе, повлекшем тяжкие последствия, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины) - резюмировали в ГБР.

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Дополнение

Должностному лицу грозит наказание до 8 лет лишения свободы. Сейчас предпринимаются действия для возмещения нанесенного государству ущерба.

В ведомстве добавили, что процессуальное руководство осуществляет Николаевская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

Напомним,

ГБР расследует сейчас более 300 уголовных производств относительно деятельности территориальных центров комплектования и социальной поддержки. 28 обвинительных актов уже в суде.