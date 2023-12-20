ГБР разоблачила руководителя ТЦК в Запорожье, который незаконно освобождал мужчин от мобилизации
Киев • УНН
В Запорожье ГБР разоблачило схему, по которой руководитель ТЦК и его сообщники позволили более 300 мужчинам уклониться от мобилизации с помощью поддельных медицинских документов, взимая за это 2-3 тысячи долларов с каждого.
В Запорожье разоблачена схема уклонения от мобилизации, которую организовал глава одного из районных территориальных центров комплектования. Об этом сообщили ГБР, передает УНН.
Детали
Руководитель одного из районных ТЦК Запорожья и трое его подчиненных предоставляли военнообязанным полный "пакет услуг" для освобождения от военной службы.
Уклонистов регистрировали в том же районе города, где расположен центр комплектования, затем их ставили на учет и предоставляли сфальсифицированные медицинские документы для прохождения ВВК с последующим освобождением от военной службы.
По оперативным данным, таким образом за период 2022 - 2023 годов уклонились от мобилизации более 300 человек. Ориентировочная стоимость "услуги" дельцов составляла 2-3 тысячи долларов США на одного человека.
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ГБР разоблачила руководителя ТЦК в Запорожье, который незаконно освобождал мужчин от мобилизации
В Запорожье ГБР разоблачило схему, по которой руководитель ТЦК и его сообщники позволили более 300 мужчинам уклониться от мобилизации с помощью поддельных медицинских документов, взимая за это 2-3 тысячи долларов с каждого.
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