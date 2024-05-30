Напередодні виборів в ЄС зростає кіберзагроза з боку росії
Київ • УНН
Пов'язані з росією хакерські групи все частіше атакують європейську кіберінфраструктуру напередодні виборів до Європарламенту.
Пов'язані з росією хакерські групи все частіше атакують європейську кіберінфраструктуру напередодні виборів до Європарламенту, заявили в Агентстві ЄС з кібербезпеки, пише УНН з посиланням на euronews.
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Таких зловмисників називають "хактивістами" - це хакери, якими рухає не жага наживи, а політичні мотиви.
"Якщо оцінювати загрозу в цілому, то, за нашими спостереженнями, кількість атак "хактивістів" - головне завдання яких полягає в порушенні роботи організацій - подвоїлося з 4-го кварталу 2023 року по 1-й квартал 2024 року", - вказав очільник Агентства ЄС з кібербезпеки (ENISA) Юхан Лепассаар.
Цілі таких "хактивістів" - не завдання матеріального збитку, а просування певної дезінформації та ідеології. В Агентстві ЄС з кібербезпеки оцінюють цю діяльність як спробу вплинути на результат виборів до Європарламенту.
"Одна з головних проблем в Європі - інформаційні маніпуляції та дезінформаційні кампанії з боку зловмисників, які підтримують російський уряд у зв'язку з російською агресивною війною. Вони намагаються схилити європейських виборців у певний бік і дезінформувати їх", - сказав Лепассаар.
За словами європейських експертів, на російський слід вказує і те, що багато прийомів і технологій спершу застосовувалися проти України, а потім з'явилися і в європейському кіберпросторі.
У ЄС домовилися про посилення кіберзахисту06.03.2024, 13:54 • 24155 переглядiв