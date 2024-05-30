В преддверии выборов в ЕС растёт киберугроза со стороны россии

Связанные с россией хакерский группы всё чаще атакуют европейскую киберинфраструктуру в преддверии выборов в Европарламент, заявили в Агентстве ЕС по кибербезопасности, пишет УНН со ссылкой на euronews.

Детали

Таких злоумышленников называют "хактивистами" - это хакеры, которыми движет не жажда наживы, а политические мотивы.

"Если оценивать угрозу в целом, то, по нашим наблюдениям, число атак "хактивистов" - главная задача которых заключается в нарушении работы организаций - удвоилось с 4-го квартала 2023 года по 1-й квартал 2024 года", - указал глава Агентства ЕС по кибербезопасности (ENISA) Юхан Лепассаар.

Цели таких "хактивистов" - не нанесение материального ущерба, а продвижение определённой дезинформаци и идеологии. В Агентстве ЕС по кибербезопасности оценивают эту деятельность как попытку повлиять на исход выборов в Европарламент.

"Одна из главных проблем в Европе - информационные манипуляции и дезинформационные кампании со стороны злоумышленников, которые поддерживают российское правительство в связи с российской агрессивной войной. Они пытаются склонить европейских избирателей в определенную сторону и дезинформировать их", - сказал Лепассаар.

По словам европейских экспертов, на российский след указывает и то, что многие приёмы и технологии сперва применялись против Украины, а затем появились и в европейском киберпространстве.

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