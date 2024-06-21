Напередодні матчу проти Словаччини Зеленський особисто поспілкувався зі збірною України
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський особисто побажав перемоги національної збірної України з футболу перед її перемогою над Словаччиною з рахунком 2:1 на груповому етапі Євро-2024.
Напередодні матчу збірної України проти Словаччини у Євро-2024, президент України особисто побажав українським спортсменам перемоги. Про це пише УНН з посиланням на Українську асоціацію футболу.
Деталі
Перед грою зі Словаччиною Президент України Володимир Зеленський поспілкувався зі збірною та побажав перемоги
Також УАФ опублікували відео, як напередодні матчу глава держави провів відеозустріч з футболістами.
Нагадаємо
Україна здобула першу перемогу на Євро-2024, обігравши в рамках другого туру групового етапу збірну Словаччини з рахунком - 2:1.