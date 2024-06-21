Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский лично пожелал победы национальной сборной Украины по футболу перед ее победой над Словакией со счетом 2:1 на групповом этапе Евро-2024.
Накануне матча сборной Украины против Словакии в Евро-2024, президент Украины лично пожелал украинским спортсменам победы. Об этом пишет УНН со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола.
Детали
Перед игрой со Словакией Президент Украины Владимир Зеленский пообщался со сборной и пожелал победы
Также EFA опубликовали видео, как накануне матча глава государства провел видео встречу с футболистами.
Напомним
Украина одержала первую победу на Евро-2024, обыграв в рамках второго тура группового этапа сборную Словакии со счетом - 2:1.