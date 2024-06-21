Накануне матча сборной Украины против Словакии в Евро-2024, президент Украины лично пожелал украинским спортсменам победы. Об этом пишет УНН со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола.

Детали

Перед игрой со Словакией Президент Украины Владимир Зеленский пообщался со сборной и пожелал победы - - говорится в сообщении.

Также EFA опубликовали видео, как накануне матча глава государства провел видео встречу с футболистами.

Напомним

Украина одержала первую победу на Евро-2024, обыграв в рамках второго тура группового этапа сборную Словакии со счетом - 2:1.