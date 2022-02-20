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Нападник збірної України оформив дебютний гол за німецький клуб

Нападник збірної України оформив дебютний гол за німецький клуб

Київ • УНН

 • 122746 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. У 23-му турі другої німецької бундесліги "Ганза" нападника збірної України Данила Сікана на виїзді зустрічалася з одним із лідерів турніру – "Дармштадтом 98", повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу УАФ.

Деталі

Українець вийшов на заміну на 63-й хвилині, коли гості поступалися — 0:1, і вже за дві хвилини зрівняв рахунок, який надалі вже не змінювався до фінального свистка (1:1). Цей м’яч став дебютним для Данила у складі "Ганзи". А на 69-й хвилині форвард отримав ще й свою першу жовту картку в Німеччині.

Варто зазначити, що із 25-ма очками ростокці наразі посідають 15-е місце в турнірній таблиці другого за рангом дивізіону чемпіонату країни.

Нагадаємо

"Шахтар" завоював розгромну перемогу над віцечемпіоном Казахстану.

Українські Національні Новини

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