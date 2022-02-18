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"Шахтар" завоював розгромну перемогу над віцечемпіоном Казахстану

"Шахтар" завоював розгромну перемогу над віцечемпіоном Казахстану

Київ • УНН

 • 20416 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Донецький "Шахтар" провів контрольний матч із віцечемпіоном Казахстану
"Астаною", передає УНН з посиланням на сайт "гірників".

Деталі

Підопічні Роберто Де Дзербі вступили до поєдинку без розгойдування і вже на 2-й хвилині відкрили рахунок: Анатолій Трубін довгою передачею відрізав захисників "Астани" й вивів до воріт суперника Михайла Мудрика, який упевнено переграв голкіпера – 1:0. Казахстанці відповіли двома небезпечними штрафними.

Надалі брак гостроти було з лишком компенсовано наприкінці матчу. На 89-й хвилині Тете отримує м'яч у штрафному й другим дотиком влучає саме в дальній кут – 2:0. А в наступній атаці автор асиста Давід Нерес відзначається сам: обробивши закидання від Майкона, бразильський новачок пішов від захисників і був влучним (3:0).

Доповнення

19 лютого в заключному спарингу турецьких зборів підопічні Роберто Де Дзербі гратимуть з латвійською "Ригою".

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