"Шахтер" завоевал разгромную победу над вицечемпионом Казахстана
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Донецкий " Шахтер "провел контрольный матч с вицечемпионом Казахстана
"Астаной", передает УНН со ссылкой на сайт "горняков".
Детали
Подопечные Роберто Де Дзерби вступили в поединок без раскачки и уже на 2-й минуте открыли счет: Анатолий Трубин длинной передачей отрезал защитников "Астаны" и вывел к воротам соперника Михаила Мудрика, который уверенно переиграл голкипера - 1:0. Казахстанцы ответили двумя опасными штрафными.
В дальнейшем недостаток остроты был с лихвой компенсирован в конце матча. На 89-й минуте Тете получает мяч в штрафной и вторым касанием попадает именно в дальний угол - 2:0. А в следующей атаке автор ассиста Давид Нерес отмечается сам: обработав заброса от Майкона, бразильский новичок ушел от защитников и был точным (3:0).
Дополнения
19 В заключительном спарринге турецких сборов подопечные Роберто Де Дзерби будут играть с латвийской "Ригой".