Нападающий сборной Украины оформил дебютный гол за немецкий клуб

Детали

Украинец вышел на замену на 63-й минуте, когда гости уступали — 0:1, и уже через две минуты сравнял счет, который в дальнейшем уже не менялся до финального свистка (1:1). Этот мяч стал дебютным для Данила в составе "Ганзы". А на 69-й минуте форвард получил еще и свою первую желтую карточку в Германии.

Стоит отметить, что с 25-ю очками ростокцы сейчас занимают 15-е место в турнирной таблице второго по рангу дивизиона чемпионата страны.

Напомним

"Шахтер" завоевал разгромную победу над вице-чемпионом Казахстана.