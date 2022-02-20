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15 марта, 19:03 • 88546 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 123891 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 114219 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 108616 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 98826 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 94868 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 83011 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нападающий сборной Украины оформил дебютный гол за немецкий клуб

Нападающий сборной Украины оформил дебютный гол за немецкий клуб

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 февраля. УНН. В 23-м туре второй немецкой бундеслиги "Ганза" нападающего сборной Украины Данила Сикана на выезде встречалась с одним из лидеров турнира - "Дармштадтом 98", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.

Детали

Украинец вышел на замену на 63-й минуте, когда гости уступали — 0:1, и уже через две минуты сравнял счет, который в дальнейшем уже не менялся до финального свистка (1:1). Этот мяч стал дебютным для Данила в составе "Ганзы". А на 69-й минуте форвард получил еще и свою первую желтую карточку в Германии.

Стоит отметить, что с 25-ю очками ростокцы сейчас занимают 15-е место в турнирной таблице второго по рангу дивизиона чемпионата страны.

Напомним

"Шахтер" завоевал разгромную победу над вице-чемпионом Казахстана.

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