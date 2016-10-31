Нападник "Олександрії" забив найшвидший гол в історії чемпіонатів України
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Нападник “Олександрії” Роман Яремчук став автором найшвидшого голу в історії чемпіонатів України, передає УНН-Центр із посиланням на прес-службу клубу.
Так, щоб відкрити рахунок у поєдинку 13-го туру УПЛ проти “Ворскли”, Р.Яремчуку знадобилося 7,27 секунди.
Додамо, що до сьогодні рекордсменом був Олександр Косирін, який у матчі “Чорноморець” − “Металіст” у 2005 році забив на 9-ій секунді.