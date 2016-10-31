Нападающий "Александрии" забил самый быстрый гол в истории чемпионатов Украины
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 31 октября. УНН. Нападающий "Александрии" Роман Яремчук стал автором самого быстрого гола в истории чемпионатов Украины, передает УНН-Центр со ссылкой на пресс-службу клуба.
Так, чтобы открыть счет в поединке 13-го тура УПЛ против "Ворсклы", Р.Яремчуку понадобилось 7,27 секунды.
Добавим, что до сих пор рекордсменом был Александр Косырин, который в матче "Черноморец" - "Металлист" в 2005 году забил на девятой секунде.