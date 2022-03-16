Напад з "Градів" поблизу Макарова: окупанти зруйнували декілька будинків

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"Ввечері, 15 березня, окупанти з системи залпового вогню “Град” здійснили обстріли по житлових будинках селища Кодра. Поліцейські Бучанщини працюють на місці події та фіксують результати обстрілів. Декілька будинків повністю зруйновані, але за попередніми даними потерпілих не виявлено", - йдеться в повідомленні.

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Протягом цієї ночі під Києвом тривали артилерійські бої, українська армія вела наступальні дії.