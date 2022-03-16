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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 59683 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Напад з "Градів" поблизу Макарова: окупанти зруйнували декілька будинків

Напад з "Градів" поблизу Макарова: окупанти зруйнували декілька будинків

Київ • УНН

 • 171938 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Російські окупанти з системи залпового вогню “Град” здійснили обстріли по житлових будинках селища Кодра поблизу Макарова на Київщині. Зруйновано повністю декілька будинків. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Київської області.

Цитата

"Ввечері, 15 березня, окупанти з системи залпового вогню “Град” здійснили обстріли по житлових будинках селища Кодра. Поліцейські Бучанщини працюють на місці події та фіксують результати обстрілів. Декілька будинків повністю зруйновані, але за попередніми даними потерпілих не виявлено", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Протягом цієї ночі під Києвом тривали артилерійські бої, українська армія вела наступальні дії.

Українські Національні Новини

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